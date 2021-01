Vaccino Pfizer, nuovo ritardo. Zaia: "Così non riusciamo a vaccinare" (Di martedì 19 gennaio 2021) E' sempre alta la preoccupazione per il ritardo nella consegna delle dosi di Vaccino anti Covid da parte di Pfizer . E, lo ha appreso ieri pomeriggio il commissario straordinario Domenico Arcuri , c'... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) E' sempre alta la preoccupazione per ilnella consegna delle dosi dianti Covid da parte di. E, lo ha appreso ieri pomeriggio il commissario straordinario Domenico Arcuri , c'...

RobertoBurioni : Mi spiace deludere gli appassionati di 'dark web' ma la notizia che la qualità dell'RNA contenuto nel vaccino Pfize… - zaiapresidente : ?? In questa tabella, quanto le Regioni sono state penalizzate nella consegna di vaccino da parte di Pfizer prevista… - Agenzia_Ansa : Ha 94 anni ed è la prima anziana in un #Rsa pugliese ad aver ricevuto la seconda dose del #vaccino anti #Covid… - pirata_21 : #Pfizer ha dimezzato le dosi di vaccino da inviare all'Italia. Figa l'idea di darlo in base al PIL è? #LetiziaMoratti - MaurizioTorchi2 : RT @byoblu: Dai file hackerati è emerso che qualità del vaccino Pfizer contenuto in alcuni lotti commerciali era inferiore rispetto ai lott… -