Stellantis: Tavares, fusione scudo protettivo per occupazione (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La fusione è uno scudo protettivo e permette di tutelare i posti di lavoro”. Lo ha detto Carlos Tavares, CEO di Stellantis, in occasione della prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. “Le sinergie non sono solo risparmi ma permettono di generare fatturato” – ha aggiunto – spiegando che l’economia di scala permessa dalle dimensioni di Stellantis potrà far realizzare anche la crescita di alcuni marchi. “Ci saranno dei modelli ‘sorelle’, i singoli marchi avranno l’opportunità di investire grazie all’efficienza ottenuta dalle sinergie”. “Pensiamo di poter fare con i nuovi modelli Fiat quello che abbiamo fatto in Germania con la nuova Opel Corsa. Questa è la direzione che seguiremo” – ha detto ancora il CEO – rassicurando che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Laè unoe permette di tutelare i posti di lavoro”. Lo ha detto Carlos, CEO di, in occasione della prima conferenza stampa del gruppo nato dallatra Fca e Psa. “Le sinergie non sono solo risparmi ma permettono di generare fatturato” – ha aggiunto – spiegando che l’economia di scala permessa dalle dimensioni dipotrà far realizzare anche la crescita di alcuni marchi. “Ci saranno dei modelli ‘sorelle’, i singoli marchi avranno l’opportunità di investire grazie all’efficienza ottenuta dalle sinergie”. “Pensiamo di poter fare con i nuovi modelli Fiat quello che abbiamo fatto in Germania con la nuova Opel Corsa. Questa è la direzione che seguiremo” – ha detto ancora il CEO – rassicurando che ...

TgrPiemonte : 'Il nostro impegno nella fusione è non chiudere nessuno stabilimento produttivo. Voglio ribadirlo'. Lo ha detto Car… - Agenzia_Ansa : #Stellantis,Carlos #Tavares: 39 veicoli elettrificati entro il 2021. 'Oggi è il primo giorno della nostra nuova sto… - ginugiola : Tavares: 'Stellantis punterà sull'innovazione. L'Europa non deve avere paura del cambiamento' - Affaritaliani : Stellantis illumina anche Wall Street No esuberi. 4 miliardi di risparmi in 4 anni - Affaritaliani : Stellantis illumina anche WS. Tavares: 4 mld di risparmi in 4 anni, no esuberi -