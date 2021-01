Segre | “Parole Salvini sui senatori a vita? Lo ringrazio | ho 90 anni”

(Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Cosa mi ha detto Salvini? Niente, che sui senatori a vita riportava delle parole di Grillo. Quindi ha insistito dicendo che i senatori a vita non muoiono mai. Io sono molto scaramantica, ho 90 anni. Quindi grazie”. Cosi’ la senatrice a vita Liliana Segre lasciando il Senato dopo il voto di fiducia.

amendolaenzo : Guardo Liliana Segre tra i banchi del Senato e penso a due parole che si inverano: disciplina e onore. Un esempio p… - makkox : 'severe ma giuste le parole di Liliana Segre su Zingaretti' (chi l'ha detto? ;) - Nadia90158174 : RT @Lorenzo_L14: ‘Ma i Senatori a vita non muoiono mai?’ Sono queste le parole deliranti pronunciate da Matteo #Salvini nell’aula del #Sen… - cristiana_viola : RT @la_kuzzo: **FLASH -GOVERNO: SEGRE, 'PAROLE DI SALVINI? SONO SCARAMANTICA, MI ALLUNGANO VITA'- FLASH** = - mysslightnyng : RT @Iperbole_: 'Le parole di #Salvini sui senatori a vita? Sono scaramantica, mi allungano la vita'. (Liliana Segre) Altro stile, altra c… -

Salvini cita Grillo: "Senatori a vita non muoiono mai". Bagarre in Aula e la reazione della Segre