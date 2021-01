Sci alpino | gli allenamenti degli italiani in settimana | slalomisti a Cortina | gigantisti a Pampeago

(Di martedì 19 gennaio 2021) Fineriservato alle specialità veloci per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2021 di sci: gli uomini sono impegnati a Kitzbuehel, le donne saranno protagoniste a Crans Montana. Proprio per questo motivo gli azzurri di slalom e gigante si stanno concentrrando sugli. Irene Curtoni e Martina Peterlini si alleneranno ad’Ampezzo da mercoledì 19 a venerdì 21 gennaio, dove ci saranno anche i colleghi della Nazionale maschile: Stefano Gross, Federico Liberatore, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer. Gli azzurri di gigante saranno invece a: Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini. Foto: Lapresse

Fine settimana riservato alle specialità veloci per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino: gli uomini sono impegnati a Kitzbuehel, le donne saranno protagoniste a Crans Montana.È tutto pronto a Fondo Grande di Folgaria per la due giorni di Coppa Europa maschile di sci alpino, in programma sulla pista Salizzona nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 gennaio con un doppio sl ...