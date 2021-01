Migranti: un morto assiderato nella traversata verso Lesbo. Altri 24 soccorsi (Di martedì 19 gennaio 2021) Altre tre persone sono disperse, ha riferito l'emittente Ert Northern Aegean, citando la guardia costiera greca. Mentre un gruppo di 24 rifugiati è stato soccorso dopo aver trascorso la notte sulla costa dell'isola con temperature sotto lo zero Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) Altre tre persone sono disperse, ha riferito l'emittente Ert Northern Aegean, citando la guardia costiera greca. Mentre un gruppo di 24 rifugiati è stato soccorso dopo aver trascorso la notte sulla costa dell'isola con temperature sotto lo zero

FirenzePost : Migranti: un morto assiderato nella traversata verso Lesbo. Altri 24 soccorsi - SuperFiammetta : Discorso sarebbe lungo,ma il #comunismo non è morto xché la lotta di classe è sostenuta da #Islam. I #migranti sono… - Lino_Scaccia : '...Hitler non è morto, Hitler è ovunque' #Tv7 #disumanità #Europa dove sei? Perchè permetti tutto questo?… - SimonettaCom : RT @Sarita_Libre: Un bambino appena nato è morto dopo essere rimasto per 5 giorni in mare. - MissMar16662447 : RT @Sarita_Libre: Un bambino appena nato è morto dopo essere rimasto per 5 giorni in mare. -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti morto Migranti: un morto assiderato nella traversata verso Lesbo. Altri 24 soccorsi Firenze Post Migranti: Grecia, in naufragio a largo di Lesbo muore uomo per il freddo

La Guardia costiera greca ha tratto in salvo oggi circa 25 persone e recuperato il corpo di un uomo, presumibilmente morto a causa del ...

Migranti: un morto assiderato nella traversata verso Lesbo. Altri 24 soccorsi

Altre tre persone sono disperse, ha riferito l’emittente Ert Northern Aegean, citando la guardia costiera greca. Mentre un gruppo di 24 rifugiati è stato soccorso dopo aver trascorso la ...

La Guardia costiera greca ha tratto in salvo oggi circa 25 persone e recuperato il corpo di un uomo, presumibilmente morto a causa del ...Altre tre persone sono disperse, ha riferito l’emittente Ert Northern Aegean, citando la guardia costiera greca. Mentre un gruppo di 24 rifugiati è stato soccorso dopo aver trascorso la ...