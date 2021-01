Lonardo Mastella risponde a Meloni e cita Scilipoti (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo, al Senato Lonardo, la moglie di Mastella, attacca Giorgia Meloni: “Come stava da ministra sulle linee aeree di Scilipoti?” Meglio ‘Mastella Airlines’ o ‘Air Scilipoti’? È il quesito che in tono evidentemente polemico Sandra Lonardo Mastella rivolge alla leader di Fdi Giorgia Meloni, nell’intervento in aula al Senato sulla fiducia. Ieri nel dibattito alla Camera Meloni aveva ironizzato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo, al Senato, la moglie di, attacca Giorgia: “Come stava da ministra sulle linee aeree di?” Meglio ‘Airlines’ o ‘Air’? È il quesito che in tono evidentemente polemico Sandrarivolge alla leader di Fdi Giorgia, nell’intervento in aula al Senato sulla fiducia. Ieri nel dibattito alla Cameraaveva ironizzato… L'articolo Corriere Nazionale.

