La cassa Covid si allunga. Governo lavora a pacchetto di 26 settimane (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo schema sta prendendo forma nelle simulazioni dei tecnici del ministero del Lavoro e di quelli dell’Inps. È uno schema delicatissimo perché disegna il nuovo sostegno che il Governo si appresta a dare alle imprese e ai lavoratori colpiti dalla crisi. Eccolo lo schema, che Huffpost è in grado di anticipare: 26 nuove settimane di cassa integrazione Covid. Per tutti, anche se la coperta avrà una lunghezza differente: più lunga per i settori più in crisi, come il turismo, più corta per chi ha sofferto di meno, come la grande distribuzione. Ma l’entità dell’intero pacchetto e il carattere onnicomprensivo dei destinatari spiegano bene qual è l’obiettivo, e anche la necessità, dell’esecutivo: allungare la cassa Covid per parare i colpi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo schema sta prendendo forma nelle simulazioni dei tecnici del ministero del Lavoro e di quelli dell’Inps. È uno schema delicatissimo perché disegna il nuovo sostegno che ilsi appresta a dare alle imprese e aitori colpiti dalla crisi. Eccolo lo schema, che Huffpost è in grado di anticipare: 26 nuovediintegrazione. Per tutti, anche se la coperta avrà una lunghezza differente: più lunga per i settori più in crisi, come il turismo, più corta per chi ha sofferto di meno, come la grande distribuzione. Ma l’entità dell’interoe il carattere onnicomprensivo dei destinatari spiegano bene qual è l’obiettivo, e anche la necessità, dell’esecutivo:re laper parare i colpi ...

CatalfoNunzia : Poco fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo approvato un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi che servirann… - Penelope48a : RT @JerryDrake02: #maratonamentana Una fatica enorme, tante energie spese in questi giorni, tanto tempo perso mentre c’è gente che soffre e… - HuffPostItalia : La cassa Covid si allunga. Governo lavora a pacchetto di 26 settimane - PietroMaria5 : @silvia_sb_ @CatalfoNunzia le scrivo per esprimere la mia amarezza nel constatare come la Cassa integrazione COVID,… - AndreaGnarluz : RT @JerryDrake02: #maratonamentana Una fatica enorme, tante energie spese in questi giorni, tanto tempo perso mentre c’è gente che soffre e… -