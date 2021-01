I conti di Conte al Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) La quota dei 161 voti al Senato per Giuseppe Conte è lontana, mentre è più vicina quella della maggioranza relativa. Tra i 146 voti sicuri dei partiti che appoggiano Conte al governo e i 161 che lo blinderebbero contro ogni avversità c’è una discreta tonalità di grigi. Facciamo qualche conto: 92 voti arriveranno dal Movimento 5 Stelle, che conta un’assenza per malattia. 35 sono i Senatori del Pd. 8 delle Autonomie; 6 di Leu; 4 del Maie, e poi il voto di Maurizio Buccarella: l’ex grillino aveva annunciato sabato scorso l’arrivo nel gruppo del Movimento degli italiani all’estero. Si arriva quindi a 146 voti assodati. Sembrano sicuri anche i voti di Lady Mastella, Sandra Lonardo del gruppo misto e di Gregorio De Falco, ex m5s anche lui nel misto. Si arriva così a 148. Tra i Senatori a vita Liliana Segre, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) La quota dei 161 voti alper Giuseppeè lontana, mentre è più vicina quella della maggioranza relativa. Tra i 146 voti sicuri dei partiti che appoggianoal governo e i 161 che lo blinderebbero contro ogni avversità c’è una discreta tonalità di grigi. Facciamo qualche conto: 92 voti arriveranno dal Movimento 5 Stelle, che conta un’assenza per malattia. 35 sono iri del Pd. 8 delle Autonomie; 6 di Leu; 4 del Maie, e poi il voto di Maurizio Buccarella: l’ex grillino aveva annunciato sabato scorso l’arrivo nel gruppo del Movimento degli italiani all’estero. Si arriva quindi a 146 voti assodati. Sembrano sicuri anche i voti di Lady Mastella, Sandra Lonardo del gruppo misto e di Gregorio De Falco, ex m5s anche lui nel misto. Si arriva così a 148. Tra iri a vita Liliana Segre, ...

