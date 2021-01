Governo: assemblea gruppo Iv, confermata astensione (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Si è svolta una riunione del gruppo di Italia Viva al Senato. A quanto si apprende, è stata confermata la decisione di astenersi sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Si è svolta una riunione deldi Italia Viva al Senato. A quanto si apprende, è statala decisione di astenersi sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte.

