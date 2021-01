Firenze-Busto Arsizio: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Bisonte Firenze ospita la Unet E-Work Busto Arsizio: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming il match valido per la settima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2020/2021. Viste la complicata situazione legata al Covid-19, la Lega ha concesso di anticipare di oltre una settima la sfida Firenze-Busto Arsizio. Le toscane arrivano dalla netta sconfitta casalinga incassata contro Monza nel recupero della terza giornata di ritorno. Le Farfalle sono invece reduci dalla bella vittoria ottenuta a Scandicci e sull’onda dell’entusiasmo cercheranno di ripetersi anche a Firenze per continuare a ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Bisonteospita la Unet E-Work: eccoe come vedere inTV eil match valido per la settima giornata di ritorno della regular season diA1. Viste la complicata situazione legata al Covid-19, la Lega ha concesso di anticipare di oltre una settima la sfida. Le toscane arrivano dalla netta sconfitta casalinga incassata contro Monza nel recupero della terza giornata di ritorno. Le Farfalle sono invece reduci dalla bella vittoria ottenuta a Scandicci e sull’onda dell’entusiasmo cercheranno di ripetersi anche aper continuare a ...

