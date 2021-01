Egitto, Patrick Zaki resta in carcere. Legale: "Altri 15 giorni di reclusione" (Di martedì 19 gennaio 2021) Altri 15 giorni di reclusione per Patrick Zaki, lo studente dell’università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva su internet: lo ha comunicato all’ANSA una sua Legale, Hoda Nasrallah. “Quindici giorni”, ha risposto al telefono l’avvocatessa alla domanda su cosa fosse stato deciso all’udienza dell’altro ieri. “Ci si aspettava una scarcerazione”, si è limitata ad aggiungere Hoda. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021)15diper, lo studente dell’università d Bologna inda quasi un anno incon l’accusa di propaganda sovversiva su internet: lo ha comunicato all’ANSA una sua, Hoda Nasrallah. “Quindici”, ha risposto al telefono l’avvocatessa alla domanda su cosa fosse stato deciso all’udienza dell’altro ieri. “Ci si aspettava una scarcerazione”, si è limitata ad aggiungere Hoda.

