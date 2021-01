Crisi di governo Fiducia a Conte al Senato La giornata politica in diretta

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la«larga» incassata alla Camera, il premier ha superato anche l’ostacolo delcon 156 voti favorevoli. Giallo per dueri arrivati in extremis e riammessi al voto dopo l’esame di alcune immagini

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - JackSoraiy : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… - Efisio31251859 : RT @Rinaldi_euro: Crisi governo, M5S 'scopre' senatori a vita: quando Grillo voleva abolirli -

Niente maggioranza assoluta in Senato ma 156 voti favorevoli alla fiducia consentono al governo di andare avanti, per il momento. I no sono 140, 16 gli astenuti. Il verdetto dell'Aula di Palazzo Madam ...Borsa Milano oggi: ancora in luce Stellantis Sulla Borsa di Milano nuovi acquisti sulle azioni Stellantis in attesa della ...