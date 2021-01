Conte chiede la fiducia al Senato | ecco le parole del premier

(Di martedì 19 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ilha esordito illustrando il lavoro svolto dall’esecutivo a partire dal 2019 e soprattutto nel corso del 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria sopravvenuta con la pandemia di Covid-19, riproponendo quanto ha detto alla Camera ieri. Ilha rievocato il “progetto di Paese di quei 29 punti” che hanno costituito i fondamenti del governo giallo-rosso nel 2019, sottolineando che “c’era una visione e una forte spinta ideale, un chiaro investimento di”. Ma il progetto del governo è stato letteralmente stravolto e scombussolato da “un uragano” che “sta sconvolgendo il nostro destino collettivo”, cioè la pandemia di Covid-19, che ha costretto anche la politica “a misurarsi con scienza e tecnica per rispondere a emergenza e crisi economica”. L’Italia è stato il ...

TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - fattoquotidiano : 'RENZI CHI?' Conte lo ignora: chiede 'aiuto' e ottiene un ampio margine. Leggi: - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio: “Renzi chi?”. Conte lo ignora chiede “aiuto” e ottiene un ampio mar… - DrDomu : Conte: 'Ce lo chiede l'Europa'. #VOTO - nunziarusso4 : Questo percorso di riforme va fatto è urgente e ce lo chiede anche l’Europa. #conte #fiducia. Ha capito quindi? -

Ultime Notizie dalla rete : Conte chiede

A Palazzo Madama il giorno decisivo per il governo. Le comunicazioni del presidente del Consiglio: "È davvero molto complicato governare con chi ti accusa di immobilismo e di correre troppo, di non de ...Anche la matematica rischia di diventare un’opinione per il governo, tornato in queste ore giallo-rosso. La netta testimonianza è dello ...