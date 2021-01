Consiglio Regionale, presentato il Report su TSO e REMS (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, in Consiglio Regionale, la conferenza stampa di presentazione del Report sul Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS)”, a cura dell’Ufficio del Garante Regionale delle persone private della libertà personale della Campania. Presenti il Garante Regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello; il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero; la vicepresidente del Consiglio Regionale, Valeria Ciarambino; la presidente della Commissione Regionale Cultura e Politiche Sociali, Bruna Fiola. Per il garante Samuele Ciambriello: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, in, la conferenza stampa di presentazione delsul Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza ()”, a cura dell’Ufficio del Garantedelle persone private della libertà personale della Campania. Presenti il Garantedei detenuti, Samuele Ciambriello; il presidente deldella Campania, Gennaro Oliviero; la vicepresidente del, Valeria Ciarambino; la presidente della CommissioneCultura e Politiche Sociali, Bruna Fiola. Per il garante Samuele Ciambriello: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al ...

