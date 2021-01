Come Renzi catalizza l’attenzione su di sé twittando a ripetizione mentre Conte parla (Di martedì 19 gennaio 2021) Matteo Renzi parlerà al Senato solo nel pomeriggio di oggi e, in questo momento, è il turno di Giuseppe Conte. mentre il premier parla all’aula per ottenere la fiducia Come ha fatto ieri alla Camera e sembra parlare maggiormente ai cittadini che ai suoi colleghi parlamentari, il politico utilizza Twitter e i social per contrastare il clamore mediatico e social che le parole di Conte stanno suscitando. Il leader di Italia Viva, in parole povere, sta provando a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte scegliendo di condividere a brevissima distanza l’uno dall’altro stralci del suo discorso di ieri a Tg2 Post. LEGGI ANCHE >>> Conte si rivolge ai «cittadini a casa», Come se fosse un ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Matteoparlerà al Senato solo nel pomeriggio di oggi e, in questo momento, è il turno di Giuseppeil premierall’aula per ottenere la fiduciaha fatto ieri alla Camera e sembrare maggiormente ai cittadini che ai suoi colleghimentari, il politico utilizza Twitter e i social per contrastare il clamore mediatico e social che le parole distanno suscitando. Il leader di Italia Viva, in parole povere, sta provando a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppescegliendo di condividere a brevissima distanza l’uno dall’altro stralci del suo discorso di ieri a Tg2 Post. LEGGI ANCHE >>>si rivolge ai «cittadini a casa»,se fosse un ...

