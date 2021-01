Cannes 2021: il festival verrà posticipato a giugno-luglio? (Di martedì 19 gennaio 2021) In Francia si valuta il posticipo di Cannes 2021, ancora in programma nel mese di maggio, probabilmente a giugno o luglio. Cannes 2021 potrebbe subire un posticipo slittando da maggio, mese in cui è ancora programmato, a giugno o luglio. La situazione in Francia legata alla pandemia non è delle migliori e gli organizzatori stanno quindi valutando le possibilità a propria disposizione nel caso in cui l'11 maggio non sia possibile dare il via al festival. Il sito Deadline ha contattato una fonte vicina al festival di Cannes che ha confermato : "Stiamo aspettando i prossimi mesi per valutare la situazione globale riguardante la pandemia. Se non migliorerà, lavoreremo sulle nuove date, dagli ultimi giorni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021) In Francia si valuta il posticipo di, ancora in programma nel mese di maggio, probabilmente apotrebbe subire un posticipo slittando da maggio, mese in cui è ancora programmato, a. La situazione in Francia legata alla pandemia non è delle migliori e gli organizzatori stanno quindi valutando le possibilità a propria disposizione nel caso in cui l'11 maggio non sia possibile dare il via al. Il sito Deadline ha contattato una fonte vicina aldiche ha confermato : "Stiamo aspettando i prossimi mesi per valutare la situazione globale riguardante la pandemia. Se non migliorerà, lavoreremo sulle nuove date, dagli ultimi giorni ...

In Francia si valuta il posticipo di Cannes 2021, ancora in programma nel mese di maggio, probabilmente a giugno o luglio. Cannes 2021 potrebbe subire un posticipo slittando da maggio, mese in cui è a ...