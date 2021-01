Bce: banche europee sulla difensiva, criteri più rigidi per l’erogazione di prestiti a imprese e famiglie (Di martedì 19 gennaio 2021) Le banche stanno stringendo i cordoni della borsa in vista delle probabili perdite che registreranno su prestiti già erogati, a causa dei nuovi lockdown. I danni per l’attività economica innescheranno infatti un incremento delle insolvenze e dei ritardi nei pagamenti. Così, nell’ultima parte del 2020, le condizioni per i prestiti per famiglie e imprese si sono fatte molto più restrittive. E’ quanto emerge nell’indagine trimestrale della Banca centrale europea che segnale come la gelata del credito risulti particolarmente marcata in Francia. Le nuove restrizioni a spostamenti ed attività economiche, spiega la Bce, hanno accresciuto l’incertezza sulla ripresa mettendo le banche più sulla difensiva. Un numero crescente di istituti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Lestanno stringendo i cordoni della borsa in vista delle probabili perdite che registreranno sugià erogati, a causa dei nuovi lockdown. I danni per l’attività economica innescheranno infatti un incremento delle insolvenze e dei ritardi nei pagamenti. Così, nell’ultima parte del 2020, le condizioni per ipersi sono fatte molto più restrittive. E’ quanto emerge nell’indagine trimestrale della Banca centrale europea che segnale come la gelata del credito risulti particolarmente marcata in Francia. Le nuove restrizioni a spostamenti ed attività economiche, spiega la Bce, hanno accresciuto l’incertezzaripresa mettendo lepiù. Un numero crescente di istituti di ...

Marcozanni86 : Oggi ancora una volta la #BCE 'svela' quanto evidenziavamo come problematico 3 anni fa quando abbiamo iniziato a la… - GabrieleIuvina1 : 143 banche alle quali la #BCE ha chiesto analisi dei comportamenti i dicando misure necessario. Qui il bollettino d… - raraconcordia : @its_bighouse @FerdiGiugliano Ok in tempi ordinari. Ora BCE ha quasi raddoppiato il bilancio, come tutte le banche… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce banche Bce: banche europee sulla difensiva, criteri più rigidi per l’erogazioni di prestiti a imprese e… Il Fatto Quotidiano Bce: in IV trim stretta su requisiti per prestiti a imprese e famiglie

Frena la domande di credito delle imprese, sale per famiglie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 gen - Nel quarto trimestre del 2020 gli ...

Bce: la domanda di prestiti dalle imprese scricchiola: -12,4% nel quarto trimestre. È stretta sugli Npl

Dopo il successo in estate arriva la frenata con la Bank Lending Survey che riporta una percentuale negativa del 12,42% delle banche che hanno registrano un'espansione della domanda di credito da part ...

Frena la domande di credito delle imprese, sale per famiglie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 gen - Nel quarto trimestre del 2020 gli ...Dopo il successo in estate arriva la frenata con la Bank Lending Survey che riporta una percentuale negativa del 12,42% delle banche che hanno registrano un'espansione della domanda di credito da part ...