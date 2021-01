Anche Bruxelles col fiato sospeso per i numeri di Conte in Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla Commissione europea “speriamo che l’instabilità politica non ostacoli il lavoro” in corso sul piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia. Valdis Dombrovskis lo dice chiaro e tondo rispondendo ad una domanda in conferenza stampa, al termine della riunione dell’Ecofin. Anche in questa sede, come ieri all’Eurogruppo, si è avvertito il clima di attesa per la verifica di governo in corso a Roma, decisiva oggi in Senato. Ma a differenza di ieri, nessun collega europeo ha chiesto conto al ministro Italiano Roberto Gualtieri della crisi politica italiana. La maggioranza assoluta ottenuta dal governo ieri alla Camera e la reazione pacata dei mercati sono servite a tenere a freno le preoccupazioni europee, che pure ci sono. “L’Italia è di gran lunga il maggior destinatario dei fondi” della ‘Recovery and resilience facility’, la parte più cospicua ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla Commissione europea “speriamo che l’instabilità politica non ostacoli il lavoro” in corso sul piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia. Valdis Dombrovskis lo dice chiaro e tondo rispondendo ad una domanda in conferenza stampa, al termine della riunione dell’Ecofin.in questa sede, come ieri all’Eurogruppo, si è avvertito il clima di attesa per la verifica di governo in corso a Roma, decisiva oggi in. Ma a differenza di ieri, nessun collega europeo ha chiesto conto al ministro Italiano Roberto Gualtieri della crisi politica italiana. La maggioranza assoluta ottenuta dal governo ieri alla Camera e la reazione pacata dei mercati sono servite a tenere a freno le preoccupazioni europee, che pure ci sono. “L’Italia è di gran lunga il maggior destinatario dei fondi” della ‘Recovery and resilience facility’, la parte più cospicua ...

Dombrovskis: "Spero che l'instabilità politica non ostacoli il lavoro sul recovery plan". Gualtieri presenta all'Ecofin la bozza di piano. L'Ue: il lavoro procede ma non è finito ...

