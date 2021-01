Tegola Roma, big positivo al coronavirus: è asintomatico (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo la batosta del derby la Roma deve fare i conti con un’altra Tegola. Un big è risultato positivo al coronavirus. Non c’è pace per Nicolò Zaniolo. Il 2021 sarebbe dovuto essere l’anno della rinascita, ossia quello del rientro dall’infortunio, ma alcuni eventi lo hanno portato a vivere momenti veramente difficili. L’infortunio con la maglia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo la batosta del derby ladeve fare i conti con un’altra. Un big è risultatoal. Non c’è pace per Nicolò Zaniolo. Il 2021 sarebbe dovuto essere l’anno della rinascita, ossia quello del rientro dall’infortunio, ma alcuni eventi lo hanno portato a vivere momenti veramente difficili. L’infortunio con la maglia L'articolo proviene da Inews.it.

calciodangolo_ : ?? #Roma senza pace: altra tegola per #Zaniolo che potrebbe rallentare il suo percorso riabilitativo?? - genovesergio76 : Roma, ennesima tegola per Zaniolo: è positivo al COVID-19 ?? via @OneFootball. Leggilo qui: - sunflowiall : Che articoli del cazzo 'Roma, altra tegola: Zaniolo positivo' sì perché sta giocando? A casa stava a casa rimane lmao - sportal_it : Roma, altra tegola su Nicolò Zaniolo: positivo al Covid - MomentiCalcio : #Roma, altra tegola per #NicolòZaniolo: dopo l’infortunio ora è positivo al Covid -