Scuola, Ricciardi: “Non condivido scelta su riapertura” (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Io penso che gli scienziati debbano mettere a disposizione della politica le evidenze scientifiche come sono, senza commentarle. E le evidenze scientifiche oggi ci dicono che rimettere in moto milioni di persone, siano essi studenti o operatori scolastici, è estremamente pericoloso”. Questa la posizione di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica, intervenuto oggi ad Agorà su Rai3. Ricciardi boccia l’indicazione delComitato tecnico scientificosul ritorno in classe in presenza, con percentuali fra il 50 e il 75%, anche nelle scuole superiori. “In questo momento – spiega l’esperto – è per me molto pericolosa la circolazione di tante persone in luoghi chiusi, soprattutto perché non è stato adeguatamente potenziato in molte parti d’Italia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Io penso che gli scienziati debbano mettere a disposizione della politica le evidenze scientifiche come sono, senza commentarle. E le evidenze scientifiche oggi ci dicono che rimettere in moto milioni di persone, siano essi studenti o operatori scolastici, è estremamente pericoloso”. Questa la posizione di Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica, intervenuto oggi ad Agorà su Rai3.boccia l’indicazione delComitato tecnico scientificosul ritorno in classe in presenza, con percentuali fra il 50 e il 75%, anche nelle scuole superiori. “In questo momento – spiega l’esperto – è per me molto pericolosa la circolazione di tante persone in luoghi chiusi, soprattutto perché non è stato adeguatamente potenziato in molte parti d’Italia ...

bchiappalone : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola #Ricciardi non condivide decisone #Cts: Dati scientifici oggi incontrovertibili. Troppo alta circolazi… - ScuolaCon : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola #Ricciardi non condivide decisone #Cts: Dati scientifici oggi incontrovertibili. Troppo alta circolazi… - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Ricciardi non condivide decisone #Cts: Dati scientifici oggi incontrovertibili. Troppo alta… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Da oggi è in vigore la nuova classificazione delle regioni italiane. Dodici sono in fascia arancione, tre in rossa. Anche se Ri… - gabrielepx : Sarà pur vero che 'la scienza non è democratica' come tuona Burioni da libri, TV e web, ma quando il 'Comitato Tecn… -