Roma, nascondeva un coltello di 21 cm… nelle mutande: denunciato (Di lunedì 18 gennaio 2021) 12 indagati e 19.227 persone controllate. 529 le pattuglie impegnate in stazione, 65a bordo di 118 treni e3 le sanzioni amministrative elevate, questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana dal 11 al 17 gennaio, in ambito regionale. In particolare nella giornata di martedì 12 gennaio nell’ambito dell’operazione “ Oro Rosso “ per il contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario, la Polfer di Viterbo ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 67 anni, titolare di un deposito di materiale ferroso con sede nella cittadina laziale. L’uomo effettuava un’attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione. Sono state quindi sequestrate 43 batterie di grandi dimensioni stoccate irregolarmente. Nella notte del 13 gennaio gli agenti della Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) 12 indagati e 19.227 persone controllate. 529 le pattuglie impegnate in stazione, 65a bordo di 118 treni e3 le sanzioni amministrative elevate, questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana dal 11 al 17 gennaio, in ambito regionale. In particolare nella giornata di martedì 12 gennaio nell’ambito dell’operazione “ Oro Rosso “ per il contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario, la Polfer di Viterbo hain stato di libertà un cittadino italiano di 67 anni, titolare di un deposito di materiale ferroso con sede nella cittadina laziale. L’uomo effettuava un’attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione. Sono state quindi sequestrate 43 batterie di grandi dimensioni stoccate irregolarmente. Nella notte del 13 gennaio gli agenti della Polizia ...

CorriereCitta : Roma, nascondeva un coltello di 21 cm… nelle mutande: denunciato - Rolfi39 : RT @QuesturaDiRoma: #Marconi. Nascondeva in casa #refurtiva di valore pari a 10 mila euro. 45enne, cittadino filippino, denunciato dalla #P… - QuesturaDiRoma : #Marconi. Nascondeva in casa #refurtiva di valore pari a 10 mila euro. 45enne, cittadino filippino, denunciato dall… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ostia, nascondeva hashish e marijuana in auto e in casa: arrestato - SkyTG24 : Ostia, nascondeva hashish e marijuana in auto e in casa: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nascondeva Roma, nascondeva 10mila euro di refurtiva in casa: in manette un 45enne Il Faro Online Nuovo thriller dello scrittore romano Carlo Pompili

In distribuzione un nuovo thriller della nota casa editrice genovese Fratelli Frilli Editori. “L’uomo dei sogni” (pagine 224, stampato nella collana I Tascabili Noir”) è il titolo del libro dello scri ...

Ha paura del Covid, resta tre mesi nell'aeroporto di Chicago

ROMA, 18 GEN - Come Tom Hanks nel film 'Terminal': un uomo californiano è rimasto per tre mesi 'nascosto' nell'aeroporto di Chicago, dove era approdato tre mesi fa in arrivo da Los Angeles e da cui no ...

In distribuzione un nuovo thriller della nota casa editrice genovese Fratelli Frilli Editori. “L’uomo dei sogni” (pagine 224, stampato nella collana I Tascabili Noir”) è il titolo del libro dello scri ...ROMA, 18 GEN - Come Tom Hanks nel film 'Terminal': un uomo californiano è rimasto per tre mesi 'nascosto' nell'aeroporto di Chicago, dove era approdato tre mesi fa in arrivo da Los Angeles e da cui no ...