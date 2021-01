Occupano abusivamente appartamento di una 86enne | due denunce

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Comando di Polizia municipale di Benevento comunica che il sig. L.F. di anni 32 e la sig.ra F.C. di anni 24 sono stati deferiti all’A.G., in stato di libertà, il primo per aver forzato l’infisso di un balcone per accedere nell’ACER di Piazza Mazzeo n. 2, e la seconda per aver invaso un edificio pubblico, unitamente al figlioletto di anni 3, occupandolo sine titulo. Va precisato che questa volta è stato occupato un alloggio legittimamente assegnato alla sig.ra MG.B. di anni 86, la quale lo tiene ammobiliato, paga il canone di fitto e tiene intestate regolarmente le utenze di acqua e luce. “Anche in questo caso avviserò i servizi sociali del Comune – dichiara il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – poiché nell’alloggio è presente un bambino di appena tre anni, nel mentre l’ACER è già stata ...