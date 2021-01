Moby e Toremar | da oggi aprono le prenotazioni per la stagione estiva per l' Isola d' Elba

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Milano, 18 gennaio 2021) - Le più belle spiagge dell'; arrivi in tutti i porti e gli scali dell'a Portoferraio, Rio Marina e Cavo; viaggio in totale sicurezza, con tutte le garanzie offerte dalla figura del “care manager”, un addetto specifico che controlla in ogni istante le norme su distanziamento, mascherine e precauzioni anti COVID; la massima comodità nello scegliere gli orari, con oltre cento corse al giorno fra Piombino e l'd'in alcuni periodi e la massima libertà anche nello scegliere i mezzi, con la possibilità di opzione fra l'aliscafo per i passeggeri a piedi, agile e veloce, o il tradizionale e comodissimo traghetto. E i migliori servizi di bordo disponibili anche su queste percorrenze. Addirittura, con l'opzione “Parti prima”, c'è la possibilità di poter anticipare il proprio viaggio ...