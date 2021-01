Miozzo preoccupato | ' La scuola è una priorità | una intera generazione avrà un buco di apprendimento'

(Di lunedì 18 gennaio 2021) "Riteniamo esistano tutte le condizioni che consentono il ritorno in classe nelle zone gialle e arancioni come stabilisce il Dpcm del 14 gennaio'. Così al Corriere della Sera Agostino, ...

"Un’intera generazione di giovani si affaccerà al mercato del lavoro con un buco di apprendimento e di esperienza devastanti che peserà sul suo futuro" ...ROMA, 17 gen. – "In questi mesi abbiamo usato una metafora militare: siamo in battaglia, ma in guerra il comandante in capo non accetterebbe mai di vedere uno dei suoi generali con posizioni different ...