“Mi ha parlato come fossi una prostituta”. Calenda querela Mastella (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – Finisce in tribunale lo scontro tra Carlo Calenda e Clemente Mastella: il leader di Azione infatti ha querelato il sindaco di Benevento. Nel bel mezzo della crisi di governo sono volati stracci tra i due, anche in tv, per via delle rivelazioni di Calenda di una presunta offerta da parte del “responsabile” all’opera per salvare il governo Conte bis. Calenda contro Mastella: “Mi ha parlato come se fossi Scilipoti o una prostituta” “E’ chiaro che ricevo tante telefonate e i contenuti non li riferisco. Ma una cosa è uno che ti parla come se parlasse con Scilipoti o una prostituta e ti dice una cosa inaccettabile…“, dice Calenda, ai microfoni di Radio Uno, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – Finisce in tribunale lo scontro tra Carloe Clemente: il leader di Azione infatti hato il sindaco di Benevento. Nel bel mezzo della crisi di governo sono volati stracci tra i due, anche in tv, per via delle rivelazioni didi una presunta offerta da parte del “responsabile” all’opera per salvare il governo Conte bis.contro: “Mi haseScilipoti o una” “E’ chiaro che ricevo tante telefonate e i contenuti non li riferisco. Ma una cosa è uno che ti parlase parlasse con Scilipoti o unae ti dice una cosa inaccettabile…“, dice, ai microfoni di Radio Uno, ...

agmsolutionssrl : Dati sempre disponibili ma sicuri. Come? Matteo Franzosi, founder di AGM Solutions, ne ha parlato a Radio News 24.… - ScorpioAngel_ : Mario: Sono proprio innamorato. Perché io me la sono vista li davanti, la guardavo e non mi usciva neanche una paro… - fraadss : Non ho seguito stamattina, come sta Tommaso? Hanno parlato del prolungamento? #tzvip - CorradoYg : RT @SimoneAKirA: Oggi alle ore 18 sul canale di @Multiplayerit interverrò come primo ospite per un loro nuovo format 'Most Wanted' con Fran… - fightandsmile : RT @giorgiaclx: Non l'ho mai e dico mai pensato, ma sto cominciando a pensare che Giulia voglia mettere in cattiva luce Tommaso agli occhi… -

Ultime Notizie dalla rete : parlato come “Mi ha parlato come fossi una prostituta”. Calenda querela Mastella Il Primato Nazionale Del Piero: 'Nessuno ha parlato delle assenze della Juve. Oggi una cosa preoccupa più di tutte'

Le risposte le ha date, oggi si è parlato di DNA, di qualcosa ribadito anche da Conte: né Pirlo né Chiellini hanno fatto riferimento a una cosa come le assenze della Juve. Quelle di Cuadrado e Alex ...

SanPa. Parlano Fabio Cantelli e Gabardini, co-autore della docu-serie

Nuovi attacchi e nuove strenue difese della docu-serie evento di questo 2021. Parlano Fabio Cantelli e il co-autore Carlo Gabardini ...

Le risposte le ha date, oggi si è parlato di DNA, di qualcosa ribadito anche da Conte: né Pirlo né Chiellini hanno fatto riferimento a una cosa come le assenze della Juve. Quelle di Cuadrado e Alex ...Nuovi attacchi e nuove strenue difese della docu-serie evento di questo 2021. Parlano Fabio Cantelli e il co-autore Carlo Gabardini ...