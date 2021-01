Marani | «Hakimi e Barella hanno preso a schiaffi la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Matteoha commentato ai microfoni di Sky Sport il derby d’Italia vinto dall’Inter contro la. Le sue parole Matteoha commentato ai microfoni di Sky Sport la netta vittoria dell’Inter contro la. Queste le parole dell’opinionista. «Conte è sempre più il fattore di questo campionato. Non credo l’Inter sia superiore alla, ma in panchina ha un allenatore che ha vinto molto e sa vincere i campionati. Ieri l’Inter ha dato prova di cosa sa essere quando diventa una squadra di Conte. La crescita di Arturo Vidal apre spazi per Marcelo Brozovic, poi c’è Nicolòche ha avuto una crescita esponenziale come Alessandro Bastoni. L’Inter ha fatto meno possesso palla ma è rimasta compatta e poi hala ...