Inter-Juventus, Sacchi stronca i bianconeri: "La squadra di Conte ha giocato contro nessuno. Pirlo? Dico la mia" (Di lunedì 18 gennaio 2021) "L'Inter è alla ricerca di una continuità, quella che aveva la Juventus. Penso abbia fatto benissimo a destra, ma giocava contro nessuno".Inizia così l'analisi di Arrigo Sacchi che, ospite de "La Domenica Sportiva", ha commentato con toni tutt'altro che morbidi il 2-0 inflitto alla Juventus dall'Inter di Antonio Conte: volato in testa alla classifica grazie alle reti di Vidal e Barella messe a segno nel derby d'Italia. "Non bisogna dare colpe a Pirlo: la cosa peggiore per un allenatore è avere una squadra che non abbia una fortissima motivazione, non abbia entusiasmo. Ieri l'Inter, non facendo grandissime cose, poteva fare addirittura una goleada. È una vittoria importante, ha vinto con merito ed è ...

