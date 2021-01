Grande Fratello VIP: questa sera eliminato, notizia shock e sorpresa per i Vip – scopri la notizia qui (Di lunedì 18 gennaio 2021) Grande Fratello Vip torna questa sera, lunedì 18 gennaio, in prima serata su Canale Cinque con una nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini con in studio Pupo e Antonella Elia. La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip sarà ricca di emozioni. Uno tra i vip in nomination dovrà lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello Vip. In nomination questa settimana ci sono: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’isola, Stefania Orlando e Dayane Mello. La meno votata tra loro lascerà la Casa. Inoltre questa sera verrà eletto il prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. Non si ... Leggi su giornal (Di lunedì 18 gennaio 2021)Vip torna, lunedì 18 gennaio, in primata su Canale Cinque con una nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini con in studio Pupo e Antonella Elia. La puntata didelVip sarà ricca di emozioni. Uno tra i vip in nomination dovrà lasciare immediatamente la casa delVip. In nominationsettimana ci sono: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’isola, Stefania Orlando e Dayane Mello. La meno votata tra loro lascerà la Casa. Inoltreverrà eletto il prima finalista diedizione del. Non si ...

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - shinnok81 : @LegaSalvini quanto guadagna il coso li del grande fratello? lui ha avuto i ristori? - stefietommy : #zorzando #sovip #tzvip Fare il grande fratello non è stressante, lo afferma Francesco oppini che è uscito 18enne… -