Governo: Zingaretti, 'strada strettissima, non possiamo accettare di tutto' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Io penso che la strada è strettissima, molto più stretta di quanto ci si immagini" anche perché "non possiamo in prospettiva accettare di tutto". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del gruppo Pd al Senato.

