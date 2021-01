Governo, ok alla fiducia con 321 sì. Conte: «Servono forze volenterose per voltare pagina» (Di lunedì 18 gennaio 2021) I no sono stati 259. Il presidente del Consiglio in Aula ha chiesto la fiducia dopo l’uscita di Italia viva dal Governo: «Qui senza arroganza ma a testa alta». Impegno per una legge elettorale proporzionale. Il centrodestra presenta risoluzione unitaria: il premier ha fallito Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 gennaio 2021) I no sono stati 259. Il presidente del Consiglio in Aula ha chiesto ladopo l’uscita di Italia viva dal: «Qui senza arroganza ma a testa alta». Impegno per una legge elettorale proporzionale. Il centrodestra presenta risoluzione unitaria: il premier ha fallito

