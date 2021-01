Giorgio Pasotti, sapete chi è la sua ex compagna? È un’attrice famosissima (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giorgio Pasotti è attualmente fidanzato con Claudia Tosoni, ma sapete chi è la sua ex compagna? È un’attrice famosissima, di chi parliamo. Giovanissimo e talentuosissimo, Giorgio Pasotti è uno degli attori più celebri del panorama artistico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Certo, come raccontato in un nostro recente articolo, la carriera L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 gennaio 2021)è attualmente fidanzato con Claudia Tosoni, machi è la sua ex? È, di chi parliamo. Giovanissimo e talentuosissimo,è uno degli attori più celebri del panorama artistico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Certo, come raccontato in un nostro recente articolo, la carriera L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Valenti130991 : @Fioldo1 Mina settembre una fiction nuova con Serena Rossi , Giorgio pasotti, Giuseppe Zeno. - Guanciardi : RT @peppe_p_94: GIORGIO PASOTTI ANCORA POLIZIOTTO??? Scusate ma io sono ancora qui per dire #MinaSettembre - fiction_vita : RT @Aleettiia: Tweet di apprezzamento per Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno ?? #minasettembre - roberta__m_ : RT @peppe_p_94: GIORGIO PASOTTI ANCORA POLIZIOTTO??? Scusate ma io sono ancora qui per dire #MinaSettembre - I_everywhere_1d : RT @Aleettiia: Tweet di apprezzamento per Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno ?? #minasettembre -