Elettriche e ibride plug-in - Gli incentivi e i bonus per il 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con l'approvazione della legge di Bilancio 2021 sono stati rifinanziati gli incentivi auto per l'anno in corso: il nuovo fondo ammonta a 420 milioni di euro, di cui 50 destinati ai veicoli commerciali leggeri e ben 370 per le vetture con emissioni comprese tra i 61 e i 135 g/km. La soglia massima sale quindi dai precedenti 110 g/km agli attuali 135, poiché si è tenuto conto dell'incremento delle emissioni conseguente all'adozione, a partire da questo mese, del protocollo Wltp al punto V. 7 della carta di circolazione, dove in precedenza veniva inserito il vecchio dato basato sul ciclo di omologazione Nedc. Gl incentivi sono disponibili a tutti gli effetti: a partire dal 18 gennaio, infatti, i venditori possono nuovamente accedere alla piattaforma del Mise per prenotare i contributi. Fasce e scadenze. Dei 370 milioni per le auto, 120 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con l'approvazione della legge di Bilanciosono stati rifinanziati gliauto per l'anno in corso: il nuovo fondo ammonta a 420 milioni di euro, di cui 50 destinati ai veicoli commerciali leggeri e ben 370 per le vetture con emissioni comprese tra i 61 e i 135 g/km. La soglia massima sale quindi dai precedenti 110 g/km agli attuali 135, poiché si è tenuto conto dell'incremento delle emissioni conseguente all'adozione, a partire da questo mese, del protocollo Wltp al punto V. 7 della carta di circolazione, dove in precedenza veniva inserito il vecchio dato basato sul ciclo di omologazione Nedc. Glsono disponibili a tutti gli effetti: a partire dal 18 gennaio, infatti, i venditori possono nuovamente accedere alla piattaforma del Mise per prenotare i contributi. Fasce e scadenze. Dei 370 milioni per le auto, 120 ...

