Domani la partita decisiva in Senato. Il Cdx: 'Governo inadeguato, vada a casa' (Di lunedì 18 gennaio 2021) 'Senza maggioranza assoluta il premier sarebbe costretto a rassegnare le dimissioni', ha ribadito in queste ore il centrodestra, che si riunirà nuovamente questa sera. Anche Renzi dà appuntamento a ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) 'Senza maggioranza assoluta il premier sarebbe costretto a rassegnare le dimissioni', ha ribadito in queste ore il centrodestra, che si riunirà nuovamente questa sera. Anche Renzi dà appuntamento a ...

ZZiliani : Grave tracollo della #Juventus: che deve recuperare una partita (non facile, col #Napoli) e comincia ad avere tropp… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Domani mi aspetto un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo alla partita. Ma noi siamo la Juven… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «La partita di domani ci darebbe una spinta importante, che va al di là dei 3 punti in palio. C'… - SchiroTheBabe : Mettiamo in standby il mercato fino a domani mattina e pensiamo alla partita con il Cagliari? #SempreMilan - piero_fr : #lariachetirala7 #Conte oggi gioca un’amichevole con parole parole parole Domani gioca la partita sebbene lui ha il… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani partita Pescara, Breda: "Abbiamo giocato una partita non bella. Domani arriva Sorensen" TUTTO mercato WEB Governo, il timing della crisi: per Conte giorni decisivi, cosa accade oggi e domani

La resa dei conti sarà in due atti. Oggi e domani il governo Conte infatti, andrà in Parlamento senza alcuna certezza di avere i numeri dalla loro. Sono state e saranno ancora ...

Vaccini Pfizer, garantita la seconda dose a tutti coloro a cui è già stata somministrata la prima

Sono confermati come da calendario stabilito gli appuntamenti per la somministrazione delle prime dosi del vaccino Pfizer BioNTech di domani domenica 17 gennaio e delle seconde dosi che partiranno ...

La resa dei conti sarà in due atti. Oggi e domani il governo Conte infatti, andrà in Parlamento senza alcuna certezza di avere i numeri dalla loro. Sono state e saranno ancora ...Sono confermati come da calendario stabilito gli appuntamenti per la somministrazione delle prime dosi del vaccino Pfizer BioNTech di domani domenica 17 gennaio e delle seconde dosi che partiranno ...