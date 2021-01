Digital Tax 2021, chi paga e come si calcola il nuovo contributo? (Di lunedì 18 gennaio 2021) oòL’imposta sui servizi Digitali, siglata ISD e nota come Digital Tax è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi Digitali realizzati da imprese molto grandi. La definizione ufficiale la troviamo nel comunicato del 12 gennaio 2021. Spiega come sul nuovo contrbuto sia in corso ancora la definizione della nuova imposta, il tutto dovrebbe essere pronto per febbraio/marzo. Al 12 gennaio infatti si era chiusa la consultazione pubblica relativa al provvedimento attuativo. L’Agenzia dell’Entrate ha dichiarato che sono arrivati più di 40 contributi di professionisti, associazioni di categoria e operatori. Chi paga la Digital tax? Sappiamo al momento, che la Digital tax sarà dovuta da imprese ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) oòL’imposta sui servizii, siglata ISD e notaTax è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizii realizzati da imprese molto grandi. La definizione ufficiale la troviamo nel comunicato del 12 gennaio. Spiegasulcontrbuto sia in corso ancora la definizione della nuova imposta, il tutto dovrebbe essere pronto per febbraio/marzo. Al 12 gennaio infatti si era chiusa la consultazione pubblica relativa al provvedimento attuativo. L’Agenzia dell’Entrate ha dichiarato che sono arrivati più di 40 contributi di professionisti, associazioni di categoria e operatori. Chilatax? Sappiamo al momento, che latax sarà dovuta da imprese ...

