Covid | lo spot di Tornatore per la campagna vaccinale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “La stanza degli abbracci” è il titolo del primo di 4, ideati e diretti pro bono da Giuseppe, su richiesta del commissario straordinario per l’emergenza19, Domenico Arcuri, per la promozione nazionale delladi vaccinazione. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore realizza una serie di spot per invitare i cittadini a sottoporsi al vaccino anti Covid-19.Il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19 Domenico Arcuri ha coinvolto il regista siciliano per la promozione nazionale della vaccinazione anti-covid ...