Covid | flessioni e pulizia delle strade per i turisti che non indossano la mascherina a Bali

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Per far rispettare meglio le regole antila polizia ha deciso di punire chi ha con sè lama non la indossa facendogli fare lein strada, davanti a loro Punizione davvero particolare quella alla quale sono sottoposti gli stranieri che, a, non rispettano i protocolli sanitari e le misure antiimposte dal governo per il contenimento dell’epidemia nel Paese. Il governo indonesiano nel sottolineare che le vaccinazioni sono prioritarie aper consentire di tornare ad avviare il turismo nel Paese, ha aggiunto che restrizioni più severe sono state previste, fino al 25 gennaio, per inon rispettosiregole. I funzionari hanno spiegato infatti che i visitatori, ed in particolare gli ...