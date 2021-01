Conte alla Camera: "La crisi ha provocato sgomento e ha fatto salire lo spread" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - Sono iniziate nell'Aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione politica determinata dalle dimissioni dei ministri di Iv. ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - Sono iniziate nell'Aula dellale comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppesulla situazione politica determinata dalle dimissioni dei ministri di Iv. ...

borghi_claudio : Il mio intervento oggi alla #Camera in risposta al vergognoso intervento di conte. - borghi_claudio : A conte risponderò io alla fine del suo intervento. Prenderò la parola per sesto. #camera - borghi_claudio : Leggo che qualcuno pensa che io oggi alla #camera abbia usato parole troppo crude nei confronti di conte. Vedete, i… - Curini : RT @alebarbano: Conte alla Camera: io di qui non mi muovo e governo con la minoranza. Rivendica l’assistenzialismo inefficiente, ma nessuna… - alegra8253 : RT @FlavioTosiTW: #Trump ha pagato giustamente la disastrosa gestione del Covid. Malagestio puntualmente rimarcata dai mass media americani… -