Chi è? La cantante dal look particolare, che vinse Sanremo e ora pensa al matrimonio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Carattere da sognatrice, look assolutamente particolare e molto trasformista: questa cantante ha affrontato una vita difficile ma oggi è una donna forte e realizzata. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2009, al quale si presentò con un look anni 20 che rimase assolutamente impresso ai telespettatori e con una voce d’angelo che però, quando parlava, si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Carattere da sognatrice,assolutamentee molto trasformista: questaha affrontato una vita difficile ma oggi è una donna forte e realizzata. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla sua partecipazione a2009, al quale si presentò con unanni 20 che rimase assolutamente impresso ai telespettatori e con una voce d’angelo che però, quando parlava, si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

chetempochefa : Benedetto Croce diceva che fino a 18 anni tutti possono diventare poeti, dopo chi continua o è un poeta vero o è un… - quasiamelia : Stavo per scrivere che cantante x non mi piace per niente poi mi sono ricordata per chi avevo già detto questa cosa… - stillxrebba : se qualcuno mi dovesse chiedere chi è il mio cantante preferito e ne dovrei dire solo uno, penso che dire ed sheera… - lonelyghvsts : RT @lonelyghvsts: ma voi alla domanda “chi è il vostro cantante preferito?” cosa rispondete? - lonelyghvsts : ma voi alla domanda “chi è il vostro cantante preferito?” cosa rispondete? -