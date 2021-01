Cagliari-Milan, dove vederla. Alla Sardegna Arena per allungare (Di lunedì 18 gennaio 2021) Riportare alle spalle l’Inter è l’obiettivo dei ragazzi di Pioli, stasera in trasferta contro la quartultima Cagliari-Milan, dove vederla Cagliari-Milan, dove vederla Cagliari-Milan, dove vederla – L’Inter è lì, a pari punti dopo la vittoria sulla Juventus. Il successo nel big match ha rilanciato i nerazzurri come vera pretendente allo scudetto. Il Milan vola a Cagliari per riprendere le distanze, con in testa l’obiettivo dei tre punti da raccogliere Alla Sardegna Arena. una partita apparentemente facile sulla carta (diretta tv dalle 20:45 su Sky Sport canale 201), perché il Cagliari ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Riportare alle spalle l’Inter è l’obiettivo dei ragazzi di Pioli, stasera in trasferta contro la quartultima– L’Inter è lì, a pari punti dopo la vittoria sulla Juventus. Il successo nel big match ha rilanciato i nerazzurri come vera pretendente allo scudetto. Ilvola aper riprendere le distanze, con in testa l’obiettivo dei tre punti da raccogliere. una partita apparentemente facile sulla carta (diretta tv dalle 20:45 su Sky Sport canale 201), perché il...

