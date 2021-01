Wuhan | scienziati senza mascherine morsi da pipistrelli | accadeva due anni prima dell’inizio della pandemia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Filmati agghiaccianti, che sembrano ritrarre alcunidiprivi di dispositivi di protezione individuale mentre vengonodache possono trasportare il coronavirus. Il tutto risale a dueCovid-19. Il video del 2017 mostra la scienziata Shi Zhengli, soprannominata “Batwoman”, con il suo team mentre cercano di scoprire di più sul virusSARS. Gli, sono stati etichettati come “lassisti”, per il loro approccio rilassato rispetto alle misure di sicurezza nel filmato shock. Le scene orribili arrivano pochi giorni dopo che il bilancio globale delle vittime del Covid-19 ha superato i 2 milioni. Si ritiene che i ...

Usa vs Cina: "Covid esperimento Wuhan". Desecretato dossier intelligence: Pechino lavorava ad arma segreta? Coronavirus sfuggito dopo contagio scienziati?Il paziente zero di Wuhan è ancora irrintracciabile. Resta un velo di mistero su come si sia diffuso e propagato il virus nella città cinese. L'esperta di virus ...