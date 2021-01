Vaccino anti Covid | al via le seconde dosi

GiuseppeConteIT : Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN… - Palazzo_Chigi : Oggi l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. La campagna, iniziata il 27 d… - SkyTG24 : A #Forlì, a causa di un guasto al congelatore, sono andate perdute 800 dosi del #vaccino anti #Covid di #Moderna. U… - rossella_falai : RT @pbecchi: Dopo tre giorni la notizia viene resa pubblica anche in Italia. Di vaccino Pfizer si muore. La Norvegia registra 23 morti 'le… - GuisaTania : RT @CBARGIO: @FPanunzi ++ PFIZER ANNUNCIA: IL VACCINO ANTI ARCURI HA SUPERATO LA SPERIMENTAZIONE DELLA FASE 1 ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Coronavirus, il vaccino in Italia. Sono 1.118.594 le persone che in Italia hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e partono oggi le somministrazioni delle ...Ma, per ragioni che sono in fase di accertamento, il segnale non è stato correttamente rilevato dall'operatore addetto. Oggi è in corso un sopralluogo dei Nas di Bologna all'ospedale Morgagni Pieranto ...