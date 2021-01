Serie C, Arezzo: Roberto Stellone è il nuovo tecnico, l’ex Palermo prende il posto di Camplone (Di domenica 17 gennaio 2021) Roberto Stellone riparte dalla Serie C.L'ex allenatore di Frosinone e Palermo ha deciso di accettare la corte dell'Arezzo che qualche giorno fa aveva esonerato Andrea Camplone. L'ex tecnico anche dell'Ascoli ha firmato un contratto che lo legherà ai toscani fino a giugno, ma in caso di salvezza scatterà l'obbligo di un biennale. I granata al momento occupano l'ultima posizione nel girone B della Serie C, l'obiettivo di Stellone è chiaramente quello di risollevare la squadra e portarla a una salvezza al momento non troppo semplice. L Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021)riparte dallaC.L'ex allenatore di Frosinone eha deciso di accettare la corte dell'che qualche giorno fa aveva esonerato Andrea. L'exanche dell'Ascoli ha firmato un contratto che lo legherà ai toscani fino a giugno, ma in caso di salvezza scatterà l'obbligo di un biennale. I granata al momento occupano l'ultima posizione nel girone B dellaC, l'obiettivo diè chiaramente quello di risollevare la squadra e portarla a una salvezza al momento non troppo semplice. L

