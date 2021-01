Roma | controllati 5 esercizi commerciali e poi in strada per contrastare la prostituzione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 gennaio 2021) Controlli mirati ieri, nel quartiere Ostiense, dove è stato verificato il rispetto del Dpcm in cinqueper poi effettuare dei controlli antiin zona Colombo. Gli Agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli in sinergia con i colleghi della Sezione Volanti, hanno controllato in zona Ostiense cinqueconstatando il rispetto del vigente D.P.C:M. sia per quanto attiene l’orario di chiusura delle attività che per la presenza di avventori all’interno ed all’esterno delle attività. Leggi anche: Albano, accoltellamento tra giovani, 24enne grave in ospedale: ecco cosa è successo a Villa Doria I poliziotti successivamente da Ostiense si sono spostati in zona Colombo per dei controlli mirati ...