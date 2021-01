Rissa con coltelli tra adolescenti: indagano i Carabinieri (Di domenica 17 gennaio 2021) Paura a Casal Paolocco. Nel tardo pomeriggio di sabato si è scatenata una Rissa con coltelli in piazza Filippo il Macedone. Sul posto sono arrivate quattro macchine dei Carabinieri che sono riuscite ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Paura a Casal Paolocco. Nel tardo pomeriggio di sabato si è scatenata unaconin piazza Filippo il Macedone. Sul posto sono arrivate quattro macchine deiche sono riuscite ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Casal Palocco rissa con coltelli tra adolescenti: indagano i Carabinieri - thatgirldru : RT @50kasteriski: Nu matrimonio moldavo, non lo può capire chi è nato in USA. Se comincia oggi, finisce domaniiii. Con una rissa nel mezzo,… - 50kasteriski : Nu matrimonio moldavo, non lo può capire chi è nato in USA. Se comincia oggi, finisce domaniiii. Con una rissa nel… - Ghostwr54793536 : Giletti si scontra con la sua ex Moretti...A #NonelArena è già rissa e ancora non arrivano Leali e De Girolamo - famosenaciospa : Ornella raccontaci di qualche festa veneziana finita in rissa con la Patty #CTCF -