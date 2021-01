Renzi vuole un governo di coalizione: 'Senza di noi non ce la fanno' (Di domenica 17 gennaio 2021) Ogni giorno leggo di fughe da Italia viva raccontate dai media con la drammaticità di un esodo biblico. La realtà è che da quando siamo partiti abbiamo registrato quarantanove arrivi e due partenze'. ... Leggi su askanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Ogni giorno leggo di fughe da Italia viva raccontate dai media con la drammaticità di un esodo biblico. La realtà è che da quando siamo partiti abbiamo registrato quarantanove arrivi e due partenze'. ...

LucaBizzarri : Letta (che mi sta simpatico) scrive che nel mondo siamo spaghetti e mandolino per colpa di Renzi (che non mi sta si… - fattoquotidiano : Il sindaco di Scandicci scrive al Tirreno perché non vuole che la sua città venga accostata a Renzi: “La nostra ver… - HuffPostItalia : M5s inizia a dividersi tra chi vuole riallacciare il dialogo con Renzi e chi no - Giacometta3 : RT @Open_gol: Renzi riapre al dialogo: «Se Zingaretti insiste a dire “no” a Italia viva, finisce col dare il Paese a Matteo Salvini. È ques… - bettape : Renzi che vuole continuare ad abbuffarsi usando gli italiani #Renzivergogna -