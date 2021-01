Prima la riconciliazione | poi la fiducia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) In questi giorni, la percezione che si ha è che il Paese si stia allontanando sempre più dalla politica, dalle sue regole, dal suo linguaggio. Che non ne possa più né della maggioranza, né dell’opposizione. Che non creda più al gioco democratico, al Parlamento, ai tanti inutili e rissosi talk show. L’amara percezione che si ha è che sia in atto un pericoloso allontanamento progressivo dai meccanismi del consenso. La gente è totalmente disaffezionata non tanto (sarebbe comprensibile) nei confronti del teatrino della politica, quanto (è la cosa più grave) dalle regole stesse della democrazia, così come l’abbiamo conosciuta finora nel nostro Paese. Se le cose stanno così, e tutti i segnali che stiamo vedendo vanno in questa direzione, abbiamo bisogno di un grande patto ditra la rappresentanza politico-istituzionale e il Paese reale. E questa ...