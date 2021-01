Napoli-Fiorentina 6-0, il tabellino (Di domenica 17 gennaio 2021) Napoli - Il Napoli asfalta la Fiorentina allo stadio Maradona: i ragazzi di Gattuso mettono in ghiaccio la partita già nel primo tempo, con le reti di Insigne , Demme , Lozano e Zielinski . Nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021)- Ilasfalta laallo stadio Maradona: i ragazzi di Gattuso mettono in ghiaccio la partita già nel primo tempo, con le reti di Insigne , Demme , Lozano e Zielinski . Nella ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliFiorentina ?? - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - RafAuriemma : L'ASL Napoli 1 ha ricevuto comunicazione dal club che farà nuovi tamponi alla squadra, per capire se altri calciato… - genovesergio76 : ?? Disastro Viola: il Napoli asfalta la Fiorentina per 6-0! via @OneFootball. Leggilo qui: - LiberoReporter : Serie A: il Napoli travolge la Fiorentina, 6-0 dei partenopei -