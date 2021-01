Inter-Juventus, Pirlo: “Brutta partita. Sconfitta che fa male” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andrea Pirlo nel post partita di Inter-Juventus, match della 18esima giornata della Serie A L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, al termine del match perso per 2 a 0 contro l’Inter, e valevole per la diciottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “Se avevamo già la testa alla Supercoppa? Noi pensavamo alla partita di stasera, ma abbiamo sbagliato l’atteggiamento fin dall’inizio. Quando non hai la determinazione giusta per vincere i duelli è difficile. Non siamo scesi in campo, abbiamo perso tutti i duelli e quando succede vai incontro a queste partite”. Come è stato possibile? Siamo stati timorosi, nella testa abbiamo pensato solo a fare la fase difensiva e abbiamo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andreanel postdi, match della 18esima giornata della Serie A L’allenatore dellaAndrea, al termine del match perso per 2 a 0 contro l’, e valevole per la diciottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “Se avevamo già la testa alla Supercoppa? Noi pensavamo alladi stasera, ma abbiamo sbagliato l’atteggiamento fin dall’inizio. Quando non hai la determinazione giusta per vincere i duelli è difficile. Non siamo scesi in campo, abbiamo perso tutti i duelli e quando succede vai incontro a queste partite”. Come è stato possibile? Siamo stati timorosi, nella testa abbiamo pensato solo a fare la fase difensiva e abbiamo ...

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - FBiasin : Quando #InterJuventus è senza storia ed è senza storia a favore dell'#Inter significa che, forse, dopo tanti anni i… - ZZiliani : Ci mancava un allenatore dell'#Inter che alla vigilia di #InterJuventus cantasse le lodi dell'inimitabile, imparegg… - sportli26181512 : Pirlo: 'Peggio di così non potevamo giocare. Non siamo scesi in campo': Pirlo: 'Peggio di così non potevamo giocare… - AleMec80 : ???Lezione al 'Maestro'??? Il derby d'Italia è neroazzurro. L' #Inter batte la #Juventus 2-0 con le reti di #Vidal e… -