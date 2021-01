Harden esordio nella storia, Durant mostruoso: i Nets piegano Orlando (Di domenica 17 gennaio 2021) James Harden danza sul perimetro prima di caracollare minaccioso verso il canestro di Orlando. Si porta dietro il difensore che stava provando a fermarlo, ne incontra un altro paio sulla strada prima ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 gennaio 2021) Jamesdanza sul perimetro prima di caracollare minaccioso verso il canestro di. Si porta dietro il difensore che stava provando a fermarlo, ne incontra un altro paio sulla strada prima ...

andrea_pecchia : #NBA, i risultati della notte: #Durant-#Harden show contro @OrlandoMagic, torna #Morant e @sixers ko #NBATipo… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: #Nba #Harden fa già la storia, #Durant è mostruoso: i #Nets piegano #Orlando - Gazzetta_NBA : #Nba #Harden fa già la storia, #Durant è mostruoso: i #Nets piegano #Orlando - MarcoAMunno : Debutto di James Harden coi Nets: 32 punti 12 rimbalzi 14 assist - 7° di sempre con esordio in tripla doppia - 1°… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Durant-Harden show contro Orlando, torna Morant e Sixers ko: Successo in volata per Bro… -

Ultime Notizie dalla rete : Harden esordio Nba, Harden esordio nella storia, Durant mostruoso: i Nets piegano Orlando La Gazzetta dello Sport NBA: tripla doppia all’esordio per Harden

Dopo aver lasciato, polemicamente, i Rockets, James Harden si è presentato con i Nets alla grandissima. Per il Barba, tripla doppia all'esordio con Brooklyn nella sfida vinta ai danni di Orlando (122- ...

Risultati NBA: storico Harden, tripla doppia all’esordio con i Nets! Vittorie anche per Portland e San Antonio

Una tripla doppia da 32 punti è il biglietto da visita del Barba, che insieme a Durant e ai suoi 42 punti ha la meglio sui Magic. Vince Portland in rimonta, Memphis alla quarta W di fila ritrova anche ...

Dopo aver lasciato, polemicamente, i Rockets, James Harden si è presentato con i Nets alla grandissima. Per il Barba, tripla doppia all'esordio con Brooklyn nella sfida vinta ai danni di Orlando (122- ...Una tripla doppia da 32 punti è il biglietto da visita del Barba, che insieme a Durant e ai suoi 42 punti ha la meglio sui Magic. Vince Portland in rimonta, Memphis alla quarta W di fila ritrova anche ...