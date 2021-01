+Europa Parma prende posizione sul caso Svoltare (Di domenica 17 gennaio 2021) “Il caso Svoltare, ormai agli onori della cronaca da settimane, sembra aver risvegliato di colpo la politica parmigiana dal torpore in cui è stata avvolta negli ultimi mesi. Destra e sinistra, per motivi differenti ma finalità simili, si sono ritrovate dalla stessa parte della barricata indicando Simone Strozzi come il nuovo mostro da combattere e quindi strumentalizzare, chi per strategia politica, chi per ideologia, chi visibilità mediatica, chi per moralismo. Se la reazione da parte delle forze sovraniste era prevedibile, risulta invece sorprendente l’atteggiamento di chi si definisce progressista che, con cinismo, ha colto l’occasione per attaccare l’amministrazione e invocare dimissioni, senza curarsi minimamente dell’interesse delle persone a cui Svoltare ha salvato e cambiato la vita. Bisogna ricordare ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 17 gennaio 2021) “Il, ormai agli onori della cronaca da settimane, sembra aver risvegliato di colpo la politica parmigiana dal torpore in cui è stata avvolta negli ultimi mesi. Destra e sinistra, per motivi differenti ma finalità simili, si sono ritrovate dalla stessa parte della barricata indicando Simone Strozzi come il nuovo mostro da combattere e quindi strumentalizzare, chi per strategia politica, chi per ideologia, chi visibilità mediatica, chi per moralismo. Se la reazione da parte delle forze sovraniste era prevedibile, risulta invece sornte l’atteggiamento di chi si definisce progressista che, con cinismo, ha colto l’occasione per attaccare l’amministrazione e invocare dimissioni, senza curarsi minimamente dell’interesse delle persone a cuiha salvato e cambiato la vita. Bisogna ricordare ...

Si avvicina la prima gara di Coppa Italia per la Lazio, avversario il Parma battuto pochi giorni fa in campionato per 2 a 0 ...

Calciomercato Parma, accordo raggiunto per Conti del Milan

